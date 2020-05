Zlatan Ibrahimovic só “odiou três ou quatro jogadores na carreira”. E um deles foi o colega Cavani, diz um ex-Sporting

Num determinado momento na sua carreira, a vida do francês Michael Ciani cruzou-se com a do sueco Zlatan Ibrahimovic: em 2018, foram colegas de equipa nos LA Galaxy, dos EUA, uma espécie de Club Med para jogadores em pré-reforma.

Então, em Los Angeles, Ciani, que passou pelo Sporting sem disputar um jogo (2015), estabeleceu uma relação com Zlatan e perguntou-lhe um dia como tinha sido a aventura do avançado em Paris, no PSG. "Estávamos à conversa sobre o relacionamento que ele tinha com os colegas e com o Laurent Blanc [que era o treinador] e ele disse-me que nunca tinha tido problemas com o técnico".

Na generalidade, disse Ciani ao podcast "Les Réservistes", Zlatan confessou que se dava bem com todos, menos com um. "Ele disse-me que, durante a carreira, só tinha odiado três ou quatro jogadores. E um deles era o Cavani".

O contexto é este: Cavani e Zlatan coincidiram no PSG entre 2013 e 2016 e é possível que a disputa pelo lugar (ambos pontas de lança poderosos) tenha provocado esta, digamos, animosidade entre ambos.