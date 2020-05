Bruno Soriano, capitão do Villarreal, estava lesionado há três anos. Este sábado voltou aos treinos

No meio da pandemia do século, também há boas notícias a dar. Depois de um salário de três anos pejados de lesões e tentativas frustradas de recuperações, Bruno Soriano está de regresso aos treinos no Villarreal.

O médio defensivo, de 35 anos, treinou-se normalmente este sábado nas instalações do clube da La Liga e poderá ser opção, algo que não acontece desde a longínqua última jornada da época 2016/17.

Tudo começou com uma operação à tíbia esquerda, que tinha um tempo estimado de recuperação de apenas três meses. Mas o médio, 10 vezes internacional por Espanha e que fez parte da seleção do seu país no Euro 2016, sofreu um verdadeiro calvário nos últimos três anos. Em junho de 2019, o capitão do Villarreal voltou à sala de operações para uma intervenção ao tendão rotuliano do joelho esquerdo.

Desde fevereiro que Soriano já fazia alguns treinos com os companheiros, mas a pandemia da covid-19 colocou um travão a um possível regresso aos relvados. Algo que poderá acontecer quando a liga espanhola for retomada - para já ainda não há data para um possível regresso do futebol em Espanha.