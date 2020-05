A Bundesliga é o primeiro campeonato a voltar e estes são os jogos que pode ver

O futebol - no caso concreto, a Bundesliga - está finalmente de volta. A Liga alemã é retomada este sábado, dia 16 de maio, depois de dois meses de suspensão, devido à pandemia de covid-19.

Sem público nas bancadas, os jogos da 26ª jornada serão disputados sábado, domingo e segunda-feira, havendo especial interesse, obviamente, na luta pelo título: o Bayern de Munique segue em 1º, com 55 pontos, mas o Borussia Dortmund vem logo atrás, com 51. Igualmente perto está o RB Leipzig, com 50 pontos, e o Borussia Mönchengladbach, com 49.

Em Portugal, os jogos da Bundesliga são transmitidos pela Eleven Sports, canal de desporto que se mantém gratuito até ao final de maio e que irá transmitir em direto os nove jogos da 26ª jornada da prova.

A 26ª jornada da Bundesliga

16 de maio

B. Dortmund x Schalke 04 – 14h30 Eleven Sports 1

RB Leipzig x Freiburg – 14h30 Eleven Sports 2

Hoffenheim x Hertha Berlim – 14h30 Eleven Sports 3

Düsseldorf x Paderborn – 14h30 Eleven Sports 4

Augsburg x Wolfsburg – 14h30 Eleven Sports 5

Frankfurt x Mönchengladbach – 17h30 Eleven Sports 1

17 de maio

Köln x FSV Mainz– 14h30 Eleven Sports 1

Union Berlin x Bayern Munique – 17h00 Eleven Sports 1

18 de Maio

Werder Bremen x Leverkusen – 19h30 Eleven Sports 1