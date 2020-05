Bendtner admite ter perdido quase 7 milhões de euros a jogar póquer

Nicklas Bendtner chegou a ser um dos mais promissores avançados da Europa, depois de se estrear com apenas 17 anos pelo Arsenal. Contudo, a carreira do dinamarquês nunca explodiu, apesar das passagens por Juventus e Wolfsburgo e dos 30 golos marcados pela sua seleção em 80 jogos. Personagem de culto, conhecido por muitos como “Lord Bendtner”, o jogador de 32 anos, sem clube desde que deixou o Copenhaga em 2019, é agora mais conhecido pelas suas aventuras fora de campo de que exatamente pelo futebol.

Sem jogar, Bendtner é agora protagonista de um reality show na televisão dinamarquesa com a namorada, Philine Roepstorff, e foi num dos episódios do programa que admitiu ter tido problemas com o jogo durante a sua etapa em Londres. Problemas que o fizeram esbanjar muitos milhões.

“Perdi muito dinheiro, uma quantidade assim irrealista. É difícil calcular um número, mas diria que perdi uns 50 milhões de coroas”, disse o jogador. Ora, 50 milhões de coroas dinamarquesas é qualquer coisa como 6,7 milhões de euros.

Bendtner diz que começou a jogar póquer com jogadores profissionais com apenas 19 anos. “Houve uma noite em Londres em que as coisas ficaram mesmo fora do controlo e podiam ter acabado muito mal”, revelou, recusando, no entanto, ser viciado no jogo: “Agora jogo pelo prazer. Jogo com quantidades muito pequenas, faço noites de póquer com amigos e cada um de nós aposta 100 coroas [cerca de 13 euros]”.

Na última temporada, Bendtner fez apenas seis jogos pelo Copenhaga.