Lacazette terá inalado óxido nitroso com um balão. O Arsenal promete investigar "a sério"

O Arsenal disse hoje ir levar “a sério” as informações segundo as quais o futebolista francês Alexandre Lacazette inalou óxido nitroso com um balão, brincadeira pela qual já tinha sido repreendido no passado.

“É um assunto privado que vai ser tratado internamente”, assumiu um porta-voz dos ‘gunners’.

Segundo o Telegraph, o avançado gaulês terá enviado aos amigos um vídeo com o balão na boca e com a mensagem “em casa, a descontrair e a fazer balões”.

Em 2018, Lacazette e seus colegas de equipa Mesut Özil, Matteo Guendouzi e Pierre-Emerick Aubameyang viram divulgadas imagens nas quais estavam numa festa privada a inalar esse gás, com efeitos hilariantes.

Recentemente, Lacazette foi repreendido por desrespeitar as regras de confinamento ligadas à pandemia da COVID-19.