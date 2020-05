O colega de Eder e de Manuel Fernandes está infetado. Mas manda dizer que está “muito bem, forte, tranquilo, feliz e a ver futebol”

O futebolista peruano Jefferson Farfán, do Lokomotiv de Moscovo, disse hoje encontrar-se “bem, forte e tranquilo”, apesar de estar infetado com COVID-19 e em confinamento na Rússia.

“Obrigado a todos pelas mensagens e preocupação. Graças a Deus, encontro-me muito bem, forte e tranquilo”, destacou o internacional peruano numa mensagem partilhada através da rede social Instagram.

Segundo noticia a agência EFE, Jefferson Farfán acrescentou ainda que está recolhido em casa “por precaução”, “a fazer quarentena, mas feliz, a ver futebol” e sabendo que está “muito bem”.

“Continuamos fortes, focado nos objetivos, nas minhas metas e no regresso aos relvados. Até breve”, concluiu o avançado de 35 anos.

O internacional pelo Peru reagiu à sua situação após o presidente da direção do Lokomotiv de Moscovo, Anatoli Mescheriakov, ter confirmado que o jogador tinha contraído covid-19.

O dirigente disse ainda que o avançado, que representa o clube russo desde 2017 e pelo qual conquistou o campeonato (2017/2018), “não contactou com ninguém” e que o emblema de Moscovo irá atuar “segundo as recomendações dos órgãos competentes”, quando os treinos forem retomados.

Após ter sido tornada pública a infeção com covid-19 de Farfán, a seleção do Peru, através da rede social Twitter, desejou uma “rápida recuperação” ao atacante, que fez um dos golos que apuraram o Peru para o Mundial da Rússia, em 2018, no encontro do ‘play-off’ frente à Nova Zelândia.

“Desejamos uma rápida recuperação ao nosso jogador da seleção e ‘mundialista’ Jefferson Farfán. Todo o Peru envia-te força, goleador”, destacou.

Também o Alianza Lima, clube que Farfán é adepto acérrimo e já representou, desejou “uma rápida recuperação” e enviou “muita força” ao avançado.

Os companheiros da seleção peruana, como o médio André Carrillo, ex-jogador do Sporting e Benfica, e Sérgio Penã, que já representou o Tondela, foram os primeiros a reagirem à notícia de Jefferson Farfán, desejando, através do Instagram, uma “rápida recuperação”.