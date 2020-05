O ritmo frenético da retoma da liga espanhola: jogos todos os dias, das 18h à uma da manhã

O regresso da Liga espanhola ainda não tem dada para o regresso nem foram ainda oficializados os moldes em que esse regresso irá ocorrer. Porém, o jornal 'AS' adianta este domingo alguns pormenores sobre como o futebol voltará a ser jogado no país.

Segundo o 'AS', os pormenores ainda estão a ser ultimados, mas a competição regressará na segunda metade de junho e haverá jogos todos os dias, com 72 horas de descanso para cada equipa. O apito inicial dos encontros decorrerá a partir das 18 horas e, visto que os jogos serão disputados em pleno verão, nas regiões mais quentes as partidas poderão começar até às 23 horas.

Horários que não seriam permitido noutras circunstâncias, mas o facto de os jogos virem a ser disputados à porta fechada afasta as condicionantes que daí derivariam.

Ainda de acordo com o AS, Liga e Federação espanhola já chegaram a acordo e este será tornado público logo que seja ratificado pelas autoridades governamentais competentes. 12º Tribunal Comercial. Os dois organismos acreditam, com este plano, que a 'La Liga' possa ser concluída antes de 29 de julho, prazo estabelecido pela UEFA