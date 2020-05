Sete golos nas balizas, quatro pontos à frente: Bayern Munique vence e continua a liderar Bundesliga

O Bayern Munique manteve hoje a vantagem de quatro pontos na liderança da primeira liga alemã de futebol para o Borussia Dortmund, ao vencer (5-2) na receção ao Eintracht Frankfurt, em jogo da 27.ª jornada.

O resultado de três golos de diferença conseguido em 46 minutos, face aos tentos dos alemães Goretzka (17), Thomas Muller (41) e do polaco Robert Lewandowski (46), acabou por adormecer os bávaros, que permitiram à equipa do internacional português André Silva, titular hoje na Allianz Arena, entrar na discussão da partida por alguns instantes.

Um ‘bis’ do defesa austríaco Martin Hinteregger (52 e 55), assistido nos dois golos Sebastian Rode, antigo jogador do Bayern, deu um novo alento aos visitantes, antes de os locais voltarem a abanar as redes de Kevin Trapp pela quarta vez.

O canadiano Alphonso Davies, aos 61 minutos, com alguma sorte à mistura, perante a atrapalhação na defensiva adversária, deu o melhor seguimento à jogada conduzida por si e, só não foi o último marcador do encontro, face à infelicidade de Hinteregger, que introduziu a bola na própria baliza (74).

No Eintracht, o avançado luso Gonçalo Paciência, a contas com uma lesão, voltou a ficar de fora de uma jornada em que está a ser respeitado um minuto de silêncio em memória das vítimas do novo coronavírus.

Com a sexta vitória consecutiva na Bundesliga, o Bayern mantém-se líder isolado, com 61 pontos, mais quarto do que o Borussia Dortmund, que hoje levou a melhor sobre o Wolfsburgo (2-0), com ajuda de um tento do português Raphaël Guerreiro.

No domingo, a ronda prossegue com a receção do Schalke ao Augsburgo, a visita do Leipzig a Mainz, enquanto o Colónia será o anfitrião do Fortuna Dusseldorf.