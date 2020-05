João Félix “sofreu uma entorse no ligamento colateral medial do joelho esquerdo de baixo grau”

O futebolista internacional português João Félix não treinou hoje no Atlético de Madrid, pois fez exames que confirmaram uma entorse no joelho esquerdo de gravidade ainda desconhecida.

“O atacante português, que sofreu uma entorse no ligamento colateral medial do joelho esquerdo de baixo grau, passou por exames médicos na Clínica da Universidade de Navarra e aguarda evolução”, resumiram os ‘colchoneros’, em curta nota no seu sítio na internet.

A evolução do avançado luso nos próximos dias vai ditar a sua aptidão para o treinador Diego Simeone, que prepara a equipa para o regresso de La Liga, previsto para 08 de junho, ainda que sem o jogador luso, que, na visita ao Athletic Bilbau, vai cumprir um jogo de castigo após uma sequência de cinco cartões amarelos.

Até agora, João Félix disputou 28 jogos pelo Atlético de Madrid, 24 como titular, tendo marcado seis golos, um dos quais de penálti, e feito três assistências.

O Atlético de Madrid é sexto classificado do campeonato com 45 pontos, enquanto o FC Barcelona lidera com 58, mais dois do que o Real Madrid.

Espanha será o 19.º de 24 campeonatos futebolísticos europeus a serem retomados em plena pandemia de covid-19, numa tendência seguida em Portugal a partir de 04 de junho.