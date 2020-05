O Liverpool vai devolver dinheiro aos adeptos com bilhete de época

O Liverpool informou hoje que irá devolver dinheiro aos adeptos com bilhete de época e aos que compraram ingressos para cada um dos quatro jogos que o clube ainda teria em casa na Liga inglesa de futebol.

A liga inglesa de futebol foi suspensa após a 29.ª jornada, disputada até 09 de março, devido à pandemia da covid-19, que parou as competições desportivas em quase todo o mundo, face ao risco elevado de contágio, e é previsível que regresse, à porta fechada, em meados de junho.

“Como informámos em 20 de abril, todos os adeptos que compraram bilhetes para os quatro jogos restantes em casa vão receber a devolução do seu custo”, indicou o clube numa nota na sua página oficial.

No momento da interrupção da ‘Premier League’, o Liverpool liderava a competição, com mais 25 pontos do que o campeão Manchester City, de João Cancelo e Bernardo Silva, a nove jornadas do final – 10 para os ‘citizens’, que só cumpriram 28 jogos.

Na nota de hoje, os ‘reds’ acrescentam ainda que os lugares de época terão também uma devolução, proporcional, bem como os bilhetes comprados para o jogo da equipa feminina em casa do Everton, e depois do anúncio na segunda-feira do cancelamento do campeonato feminino.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas – Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

Os campeonatos de futebol de França, Escócia, Bélgica e dos Países Baixos foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 03 de junho. A Liga alemã regressou em 16 de maio.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 344 mil mortos e infetou mais de 5,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de 2,1 milhões de doentes foram considerados curados.