Treinos coletivos com contacto físico, venham eles. Premier League mais perto do regresso

Os clubes da Premier League voltaram a reunir-se, foi altura para votarem e a decisão revelou-se unânime: todos se mostraram favoráveis a autorizar o retorno aos normais treinos coletivos. Ou para "retomar o treino com contacto", lê-se no comunicado divulgado, esta quarta-feira, pela entidade, que marca "outro passo rumo ao regresso da época da Premier League assim que for seguro fazê-lo".

A passagem aos treinos coletivos normais será feita sob "rigorosos protocolos médicos" para "garantir que os centros de treino" tenham "os ambientes mais seguros possíveis para jogadores e staff", que continuarão a ser testados duas vezes por semana.

O site "The Athletic" escreve que vários clubes planeiam até realizar situações de jogo de 11 contra 11 até ao final desta semana.

Ainda não existe uma data concreta para a retoma da competição em Inglaterra, mas o governo já autorizou a que tal possa acontecer a partir de 1 de junho, sem adeptos nos estádios - que, entretanto, também foram todos aprovados para receber jogos da Premier League, onde competem 20 clubes.

Chegou a falar-se que o regresso poderia ser no fim de semana de 12 de junho, mas, para já, este último comunicado da Premier League apenas refere que "continuam a decorrer discussões" sobre a data de regresso à competição.