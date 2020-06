"Digam à nação que fico". Jorge Jesus renova com o Flamengo

Jorge Jesus vai continuar no Flamengo. Foi o próprio treinador português a recorrer às redes sociais para anunciar à "nação" flamenguista que irá permanecer no Brasil mais um ano.

"[Os] Meus representantes chegaram a um acordo hoje com diretoria do Flamengo para renovação de meu contrato por mais um ano. As minhas relações de amizade com todos jogadores, estrutura do clube e Nação Rubro-Negra foram determinantes para tocar meu coração e falaram mais alto em minha decisão", explicou Jesus, no Instagram.

Recorde-se que, na época passada, o Flamengo de Jorge Jesus, conquistou uma série de títulos: a Taça dos Libertadores, o Brasileirão de 2019, a Supertaça do Brasil, a Supertaça Sul-Americana e a Taça Guanabara (primeira fase do campeonato Carioca).