Para Kroos, é simples: ganha quem “melhor se adaptar” a jogar para o eco das bancadas

A equipa que “melhor se adapte a jogar sem adeptos” vai ser campeã espanhola de futebol, defendeu hoje o alemão Toni Kroos, atleta do Real Madrid, que parte com dois pontos de desvantagem para o líder FC Barcelona.

“Para os 11 jogos que faltam, venceremos se nos adaptarmos bem à situação. É a primeira vez que temos de jogar sem os adeptos, vamos ver como será. A equipa que melhor se adapte a essa situação é a que vai ganhar”, disse, aos media do clube.

O médio ‘merengue’ comenta o regresso de LaLiga em que o campeão e líder FC Barcelona regressa ao ativo em Maiorca, em 13 de junho, um dia antes de o Real Madrid receber o Eibar, no seu centro de treinos, onde habitualmente compete a equipa B.

Kroos destaca o facto de o campeonato ser reatado sem adeptos, considerando isso importante na luta contra a pandemia da covid-19, e regozijou-se por, finalmente, ser possível realizar treinos de conjunto com os seus companheiros, após afastamento de dois meses e meio.

"É muito melhor treinar com o grupo, tudo parece mais normal. Gostamos mais”, afirmou o futebolista germânico, assumindo que a “situação é igual para todos”, pelo que o importante agora é “treinar bem” para que se recuperem as “sensações com bola”.

A Espanha sofreu até ao momento com 27.127 mortos e quase 240 mil casos.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 380 mil mortos e infetou quase 6,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,7 milhões de doentes foram considerados curados.