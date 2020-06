Tottenham tem um caso positivo de covid-19

O Tottenham anunciou esta quarta-feira que tem um caso positivo à covid-19 no plantel, resultado que surgiu na última ronda de testes ao novo coronavírus feitos nos clubes da Premier League. O futebolista está "assintomático" e vai agora "isolar-se durante sete dias", explica o clube treinado por José Mourinho.

"Fomos informados pela Premier League que recebemos um teste positivo à covid-19, na sequência da última ronda de testes no nosso centro de treinos", revela o clube londrino numa nota no site oficial, onde frisa que por uma questão "de confidencialidade, o nome do infetado não será revelado".

O Tottenham diz ainda no comunicado que vai continuar "a seguir de forma estrita o protocolo da Premier League" de regresso à competição, sublinhando que o centro de treinos do clube continua com um ambiente de trabalho "seguro e livre do vírus".