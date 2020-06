Bonucci e o Ronaldo pós-quarentena: "É um super-atleta. Apresentou-se em perfeitas condições"

Com a Serie A de regresso a 20 de junho (a Juventus joga a 22 com o Bolonha), Leonardo Bonucci falou à "Gazzetta dello Sport" sobre o que aí vem para o campeonato italiano e mostrou-se surpreendido com o nível de Cristiano Ronaldo após o regresso aos treinos. O internacional italiano da Juventus diz que não notou qualquer diferença e que o português continua numa forma invejável, apesar da paragem de quase três meses.

"Como é que o encontrei? Como o deixei. É um super-atleta e um excelente profissional. Disse-me o que faz para continuar em forma durante a quarentena. Apresentou-se em perfeitas condições. Não pára de surpreender, Ronaldo é um campeão, de todos os pontos de vista", sublinhou Bonucci.

O defesa deixou ainda um desejo, que o campeonato possa recomeçar e seguir sem percalços até ao final. "Espero que seja possível chegar ao final do campeonato. Se não for assim vamos ouvir muitas histórias, controvérsias, recursos. Se pararmos, o melhor é terminar tudo e não atribuir título. Espero que consigamos chegar ao dia 2 de agosto e decretar um vencedor. E espero que seja a Juve".

Bonucci falou ainda do desejo de um dia ainda jogar com Zlatan Ibrahimovic, que considera "um líder, forte, com personalidade".

"Teria sido bom enfrentarmo-nos nos treinos. Ele tem uma cara fechada, mas é boa pessoa", disse o central.