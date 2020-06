Luka Jovic apanhado a quebrar as regras do confinamento. Outra vez

Custou 60 milhões de euros ao Real Madrid, mas Luka Jovic tem dado mais dores de cabeça do que exatamente golos desde que se mudou para Espanha. O sérvio ex-Benfica terá sido novamente apanhado a quebrar as regras do distanciamento social, depois de publicar vídeos e fotos nas suas redes sociais de um churrasco com amigos.

O avançado está lesionado na perna direita e não seria opção para o Real Madrid no reinicio da liga espanhola, marcado já para a próxima quinta-feira, mas ainda assim poderá tratar-se de uma violação do protocolo de regresso à competição da La Liga. E a situação piora por Jovic ser reincidente. Em março, nos primeiros dias do confinamento, o jogador viajou para a Sérvia e foi apanhado pela polícia nas ruas de Belgrado a festejar um aniversário, numa altura em que o isolamento já era obrigatório no país, tal como em grande parte da Europa.

De acordo com o "As", Jovic não está a cometer nenhuma ilegalidade, já que neste momento na zona de Madrid já é possível fazer reuniões em casa até 10 pessoas, mas a atitude do jogador não terá agradado nada ao Real Madrid. Pouco depois, Jovic apagou as fotos e vídeos do seu Instagram.

Há duas semanas, quatro jogadores do Sevilha foram duramente criticados pelo presidente da La Liga, Javier Tebas, depois de serem tornadas públicas fotos de um almoço em que estavam ainda as famílias e amigos dos jogadores. Ever Banega, Lucas Ocampos, Luuk de Jong e Franco Vásquez acabaram por pedir desculpas através das redes sociais do clube.