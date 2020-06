Nélson Semedo apanhado numa festa de aniversário - e a quebrar as regras do desconfinamento em Espanha

Há uma festa, uma mesa com quase duas dezenas de pessoas. E uma delas será Nélson Semedo. De acordo com o canal espanhol Cuatro, o lateral português do Barcelona terá quebrado o protocolo da Liga, ao assistir a uma festa de aniversário na segunda-feira, sem cumprir qualquer regra de distanciamento social.

Várias fotos do jantar foram publicadas nas redes sociais (e posteriormente apagadas) e, diz o canal, estariam pelo menos 19 pessoas na festa, que se realizou em Castelldefels, nos arredores de Barcelona. Neste momento, a Catalunha está na fase 2 do desconfinamento, em que apenas é permitida a reunião de um máximo de 15 pessoas.

Diz o jornal “Mundo Deportivo” que o Barcelona desconhecia a escapadela de Semedo e que o assunto deverá ser tratado internamente. A Liga tem poderes para impedir jogadores que tenham quebrado o protocolo de segurança de treinar, mas para já não agiu em outros casos de jogadores que não cumpriram as regras, como nos casos de Lucas Ocampos, Ever Banega, Luuk de Jong e Vásquez (Sevilha) ou de Luka Jovic (Real Madrid), Maksimovic (Getafe) e Saponjic (At. Madrid).

A liga espanhola arranca já esta quinta-feira.