Dele Alli gozou com asiáticos e o coronavírus nas redes sociais. Agora foi suspenso

Dele Alli será baixa para José Mourinho no regresso da Premier League, em que o Tottenham joga com o Manchester United de Bruno Fernandes e Diogo Dalot. O avançado inglês foi suspenso por um jogo pela federação inglesa (FA) por causa de uma publicação nas redes sociais feita em fevereiro, em que gozou com o novo coronavírus.

Num vídeo publicado no Snapchat, Alli fazia piadas com o vírus e parecia troçar de um homem asiático. A FA considerou que as ações do jogador não tiveram motivações racistas, mas ainda assim a federação castigou o Alli com um jogo de suspensão, além de uma multa de 50 mil libras (55 mil euros). Alli terá ainda de participar num curso de consciencialização.

Em comunicado, publicado no site oficial dos Spurs, Alli pediu desculpas "por qualquer ofensa causada" pelo seu comportamento. "Foi uma piada de mau gosto sobre um vírus que neste momento afeta-nos mais do que poderíamos imaginar. Fico grato por a FA ter confirmado que as minhas ações não foram racistas, porque eu desprezo o racismo sob qualquer forma. Todos temos de pensar bem nas nossas palavras e ações e de como elas podem ser entendidas pelos outros", disse.