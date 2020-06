Federação de futebol dos EUA revoga proibição de ajoelhar durante o hino e lamenta: "Não ouvimos os nossos jogadores"

Todos os jogadores norte-americanos estavam proibidos de ajoelhar-se durante o hino nacional, uma exigência que existia desde 2017, mas que deixa agora de ter efeito. A morte de George Floyd e os protestos do movimento Black Lives Matter fez a federação de futebol dos Estados Unidos voltar a atrás numa decisão tomada depois de Megan Rapinoe se solidarizar com Colin Kaepernick antes dos jogos da seleção frente à Tailândia e Holanda.

A US Soccer decidiu então que todos os jogadores e staff em representação dos Estados Unidos deveriam "ficar de pé respeitosamente durante o hino nacional em qualquer evento em que a federação esteja representada".

Quase quatro anos depois, chega a emenda, com muita autocrítica pelo meio. "Ficou claro que a nossa política estava errada e prejudicou a importante mensagem do movimento Black Lives Matter".

"Não fizemos o suficiente para ouvir - principalmente os nossos jogadores - para perceber e reconhecer as experiências reais e significativas dos negros e de outros minorias do nosso país. Pedimos desculpa aos nossos jogadores - especialmente aos jogadores negros - staff, adeptos, e todos aqueles que apoiaram o fim do racismo. O desporto é uma plataforma para o bem e nós não usamos a nossa plataforma de forma efetiva como deveríamos. Podemos fazer mais sobre este tema específico e vamos fazê-lo", pode ler-se numa nota publicada nas redes sociais da US Soccer.

A federação norte-americana de futebol diz ainda que deverão ser os jogadores a determinar "como podem usar as suas plataformas da melhor maneira para combater todas as formas de racismo, discriminação e desigualdade", sublinhando o apoio a qualquer protesto.

"Não podemos mudar o passado, mas podemos fazer a diferença no futuro", remata ainda o comunicado.