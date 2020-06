O treinador Luís Castro está a dois pontos de sagrar-se campeão na Ucrânia

O Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Luís Castro, venceu hoje em Kiev o Kolos Kovalivka por 1-0 e está a dois pontos do título, cumprida a quarta jornada dos ‘play-offs' de apuramento de campeão.

O único golo do jogo foi hoje marcado pelo brasileiro Junior Moraes, que, aos 48 minutos, ‘picou' a bola sobre o guarda-redes adversário após um passe do compatriota Marlos, colocando a formação de Donetsk com 68 pontos, face aos 52 do segundo, o Dínamo Kiev, a seis jornadas do fim.

Luís Castro, que sucedeu no início da época a Paulo Fonseca e procura estrear-se como campeão, tem, assim, 16 pontos de vantagem, quando há 18 em disputa, após três vitórias, em outros tantos jogos, depois da paragem ditada pela pandemia de covid-19.

Depois do fim da União Soviética, em 1991, o Shakhtar está perto de somar o 13.º cetro, e quarto consecutivo, ficando a apenas dois dos 15 do Dínamo Kiev.