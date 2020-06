Real Madrid: três golos marcados, três pontos somados, dois pontos de diferença para o Barcelona

O Real Madrid regressou à competição com um triunfo caseiro sobre o Eibar, por 3-1, em jogo relativo para a 28.ª jornada da liga espanhola. O resultado e o desfecho ficaram praticamente fechados na primeira-parte, pois os merengues abriram o marcador logo aos 4 minutos, pelo alemão Toni Kroos; o capitão Sergio Ramos, aos 30', e o lateral brasileiro Marcelo, aos 37', fizeram os outros dois golos que deram uma margem confortável para ser gerida perante o 16.º classificado do campeonato.

Na segunda-parte, e quando o Real se resumia a gerir o físico e o andamento do relógio, evitando sobressaltos, o Eibar, do central português Paulo Oliveira (jogou os 90 minutos), reduziu aos 60', por Pedro Bigas.

Com este triunfo, o Real Madrid fica no segundo lugar da liga espanhola, a dois pontos do Barcelona, que tem 61 e que no sábado derrotou o Maiorca, por 4-0.