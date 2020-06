Dez grupos e passam os vencedores. Assim será a qualificação europeia para o próximo Mundial

O Comité Executivo da UEFA aprovou, esta quinta-feira, o formato de qualificação europeia para o Mundial de 2022, com o apuramento direto dos vencedores dos 10 grupos, aos quais se vão juntar três seleções provenientes dos play-offs.

Em comunicado, o organismo que rege o futebol europeu dá conta da aprovação dos procedimentos para o sorteio desta fase, que está dependente da confirmação da FIFA, tendo em vista a organização das seleções em 10 grupos, cinco de seis equipas e cinco de cinco.

O apuramento vai ser disputado em formato de campeonato, com jogos em casa e fora, levando a que os 10 vencedores se qualifiquem diretamente para o campeonato do mundo de 2022, que vai ser disputado no Qatar.

As restantes três vagas europeias vão ser disputadas pelos 10 segundos classificados de grupos nos ‘play-offs’, que vão contar com duas equipas provenientes da Liga das Nações.

O 22.º campeonato do mundo vai ser o primeiro a ser disputado num país árabe e também o primeiro, desde as edições inaugurais, em 1930 e 1934, que vai ocorrer num país que nunca esteve presente numa fase final.

A Europa é o continente com mais vagas para o Mundial2022, o último antes do alargamento para 48 equipas, seguida das atribuídas às confederações de África (cinco), América do Sul (quatro ou cinco), Ásia (quatro ou cinco), América do Norte e Central e Caraíbas (três ou quatro) e Oceânia (zero ou uma), além do país anfitrião.