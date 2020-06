O treinador Unzué tem esclerose lateral amiotrófica: "Duvido que um projeto desportivo me desse mais satisfação do que este desafio"

Juan Carlos Unzué entrou na sala de imprensa num dos auditórios do Camp Nou, em Barcelona. Parou, por momentos, onde estava Luis Enrique, abraçaram-se e conversaram um pouco, ambos de máscara. Fez o mesmo com vários outros presentes, amigos, conhecidos, jogadores de treinou, fotógrafos e com Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona que foi o primeiro a tomar a palavra, para introduzir o antigo guarda-redes (1988-90) e treinador-adjunto do clube (2014-16) do clube.

A palavra dele foi durante uma meia hora. Ao início, tocando nas folhas de papel que tem à frente, notaram-se, na posição dos dedos, na forma como se mexem, na retidão dos ossos, as marcas do que há quase um ano lhe foi diagnosticado e esta quinta-feira revela publicamente. Juan Carlos Unzué tem esclerose lateral amiotrófica, talvez mais conhecida pelas siglas ELA. É a doença, anos atrás, pela qual muita gente se encadeou no desafio de deitar um balde cheio de água e gelo em cima do corpo. Agora é a doença com a qual, aos 53 anos, o espanhol tem de conviver.

Diz que já o limite nos braços, nas mãos e nas pernas "de forma assimétrica". Relembra o facto de não existir cura e praticamente não haver tratamentos, exceto "umas pastilhas" que está a tomar que "retardam os efeitos da doença na maioria dos pacientes". Garante está bem e "forte mentalmente para conviver com esta doença difícil" e assegura sentir-se "um privilegiado pelo que a vida" lhe deu "durante todo este tempo", que não sabe quanto mais durará.

Unzué está feliz, sublinha-o, porque escolheu dar a voz, a cara e a atenção à ELA e a ajudar outros que a tenham, ao ter-se apercebido do quão pouca atenção merece em Espanha e poucos meios de tratamento tem no país. "Tenho a sensação de que o desafio que hoje começo me vai dar muita satistação. Tenho dúvidas de que qualquer outro projeto desportivo me pudesse dar, agora mesmo, mais satisfação", explicou,

O espanhol, nascido em Pamplona, vai dedicar-se à Fundação Luzón, com sede em Madrid, que trabalha em prol de doentes com esclerose lateral amiotrófica. Continuando, Juan Carlos Unzué trilhou o caminho que tem pela frente: "A partir de agora, o meu objetivo não vai ser treinar equipas de futebol. Vou assinar por uma equipa modesta e muito comprometida. Terei muitos companheiros e companheiras: somos cerca de 4.000 em Espanha e o mercado de transferências tem muito movimento, todos os dias acrescentamos caras novas à equipa, mas também perdemos".

Será o jogo de uma vida para Juan Carlos Unzué.