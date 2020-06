E vão quatro títulos seguidos conquistados por portugueses. Luís Castro é campeão da Ucrânia com o Shakhtar Donetsk

Ainda restam cinco jornadas no reatado campeonato ucraniano, mas, para o objetivo que tinha, Luís Castro já não precisará, verdadeiramente, delas. O treinador português tornou-se, este sábado, campeão com o Shakhtar Donestk, ao vencer o Oleksandria, por 3-2, e somar os dois pontos que faltavam para garantir o título. Tem agora mais 19 que o segundo classificado, o Dínamo de Kiev.

É o quarto consecutivo que o clube conquista e deve muitos dos obrigados a portugueses: as três primeiras conquistas aconteceram com Paulo Fonseca a treinar a equipa, antes de sair para a AS Roma, de Itália, e ser substituído por Luís Castro, no verão passado.

O treinador português, de 58 anos, conquista assim o seu primeiro título num principal escalão de futebol. No currículo tinha já a conquista da II Divisão portuguesa com a equipa B do FC Porto, em 2016, e a então III Divisão Nacional, com o Estarreja.

Na equipa técnica de Luís Castro trabalham outros cinco portugueses - os adjuntos Vítor Severino, João Brandão e Filipe Çelikkaya, o treinador de guarda-redes António Ferreira e o observador de jogo José Costa - e o Shakhtar Donetsk tem, também, João Boto como diretor de scouting.