Um ano depois de ter encerrado a carreira, Robben está de regresso aos relvados

O ex-futebolista internacional holandês Arjen Robben confirmou este sábado o regresso aos relvados, comprometendo-se por uma época com o Groningen, clube do seu coração e no qual iniciou a carreira aos 12 anos.

"O meu sonho é jogar com a camisola do Groningen", admitiu o atleta de 36 anos, que abandonou a carreira há um ano, depois de ter representado, a partir dos 18 anos, PSV (2002 a 2004), Chelsea (2004 a 2007), de José Mourinho, e Bayern Munique (2009 a 2019), pelo qual conquistou a Liga dos Campeões em 2013.

Robben revelou que durante a pandemia da covid-19 voltou a treinar e diz que está "motivado a 100%" para vencer este "duro desafio físico", prometendo "trabalhar forte".

"O clube precisa de toda a ajuda durante este período para superar a crise do novo coronavírus. Participei em várias ações e pensei no que mais poderia fazer pelo nosso Groningen. Nas últimas semanas, tive muitas reuniões com pessoas do clube e ouvi muito os adeptos", completou.