Aos 42 anos, Gianluigi Buffon renova com a Juventus por mais uma temporada

Gianluigi Buffon faz 43 anos em janeiro, mas a reforma ainda está longe. A Juventus anunciou esta segunda-feira que o mítico guarda-redes italiano vai manter-se no clube na próxima temporada, o que quer dizer que Buffon vai completar em 2021 duas décadas na equipa de Turim.

No início desta época, Buffon voltou à Juventus depois de uma temporada no Paris Saint-Germain e até agora participou em 13 jogos divididos por Serie A, Taça de Itália e Champions. Pelo caminho, tornou-se no jogador com mais jogos na liga italiana da história da Juventus (479) e igualou Paolo Maldini como o jogador com mais encontros na Serie A (647).

Além de Buffon, também Giorgio Chiellini, que completa 36 anos em agosto, renovou por mais uma temporada com a Juventus. O capitão de equipa passou grande parte da época de fora devido a lesão, mas continua a merecer a confiança do clube que representa desde 2005.