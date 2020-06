Barcelona empatou com o Celta, houve discussão no balneário, Suarez culpou os treinadores

A relação entre o treinador Quique Setien e os jogadores do Barcelona tem sido tensa mas parece estar a chegar a um momento-chave. Desta vez, a equipa não terá gostado das substituições feitas pelo técnico no empate 2-2 com o Celta de Vigo

De acordo com o jornal “Marca”, os jogadores do Barcelona envolveram-se em conflitos no balneário com o treinador Quique Setien, após o empate 2-2 com o Celta de Vigo, no sábado. O clube catalão esteve duas vezes por cima mas cedeu perante os quase relegados galegos. Isto permitiu que o Real Madrid assumisse a liderança da liga.

Luis Suarez, que marcou os dois golos da sua equipa, disse aos jornalistas, no fim do jogo, que a culpa pelo mau desempenho fora de casa era do corpo técnico do Barcelona. Os catalães venceram apenas dois dos últimos seis jogos longe de Camp Nou. “Fora de casa, estamos a perder pontos importantes que não costumávamos perder noutras épocas.”

Segundo o jornal “Marca”, a queixa mais ouvida no balneário revoltado foi a decisão de Setien de substituir Suarez por Griezmann a dez minutos do fim. Para além disso, Setien fez sair a promessa Riquí Puig para colocar em campo o recém-chegado Arthur Melo, o que terá desagradado aos outros jogadores.

O jornal sediado em Madrid reporta que esta não foi a primeira vez que os jogadores do Barcelona entraram em colisão com Setien devido às suas decisões táticas, o que tem levado a uma crescente falta de harmonia entre treinador e equipa. Lembre-se que uma das razões para o despedimento de Ernesto Valverde, predecessor de Setien, foi precisamente a incapacidade de não sofrer golos em jogos fora de casa.

No domingo, Gerard Piqué escreveu um tweet emotivo, insistindo que ele e a equipa não iriam desistir do título desta época. “Lembrem-se de uma coisa, somos Barça e isto ainda não acabou. A luta até ao fim faz parte do nosso ADN. Cabeça levantada e na terça-feira vamos todos!” Terça-feira o Barcelona recebe o Atlético de Madrid.