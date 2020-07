50 +10: a conta que levou Sané do City para o Bayern

O futebolista internacional alemão Leroy Sané, que alinhava no Manchester City desde 2016/17, assinou um contrato de cinco anos com o Bayern de Munique, anunciou hoje o clube alemão de futebol.

"O jovem de 24 anos assinou um contrato de cinco anos, até 30 de junho de 2025, e começará a preparar a época 2020/21 em Munique na próxima semana", indicou em comunicado o clube que recentemente assegurou o oitavo título alemão consecutivo.

Os bávaros não anunciaram os montantes envolvidos, mas, segundo a imprensa alemã, Leroy Sané poderá ter custado cerca de 50 milhões de euros, aos quais os media britânicos acrescentam 10 por objetivos.

"É um jogador excecional, que provou as suas qualidades ao longo dos últimos anos, nomeadamente na seleção alemã. O nosso objetivo é reunir os melhores jogadores alemães no Bayern e a contratação de Leroy sublinha esse objetivo", afirmou o 'patrão' do Bayern Munique, Karl-Heinz Rummenigge.

Por seu lado, Sané, que só tinha mais um ano de contrato com os citizens, disse conhecer o técnico do Bayern, Hansi Flick, da "seleção nacional de sub-21" e ter com ele "uma boa relação".

"Quero conquistar o maior número possível de troféus com o Bayern e a Liga dos Campeões [que os bávaros não vencem desde 2012/13] é a prioridade absoluta", disse o jovem de 24 anos, que nunca ganhou a principal prova continental de clubes.

Leroy Sane, que quase não jogou na época 2019/20 devido a lesão, atuou as últimas cinco temporadas no Manchester City, que, em 2016, o 'descobriu' no Schalke 04, clube em que fez a formação.