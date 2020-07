Vídeo. Aconteceu na Rússia: guarda-redes foi atingido por raio durante um treino

Ivan Zakborovsky, guarda-redes de apenas 16 anos do Znamaya Truda, da Rússia, foi atingido por um raio durante um treino da equipa, sofreu queimaduras graves e encontra-se em coma.

"As pessoas agiram com rapidez e profissionalismo. A ambulância chegou oito minutos depois", garantiu o diretor do clube a propósito do incidente de sábado. Ivan está em coma induzido e o clube garante que o jovem se encontra a recuperar bem..