Morreu Jack Charlton, campeão mundial em 1966, irmão de Bobby

O ex-futebolista Jack Charlton, campeão do mundo por Inglaterra em 1966, morreu na sexta-feira aos 85 anos, anunciou a sua família este sábado, depois de nos últimos anos ter sofrido de linfoma e demência.

"Jack morreu em paz na sexta-feira, 10 de julho, aos 85 anos. Estava em sua casa em Northunberland, ao lado da sua família. Não podemos deixar de expressar o quão orgulhosos estamos da vida extraordinária que teve e por todas as alegrias que deu a muita gente de diferentes países", revelou a família, em comunicado.

A família lembra uma "boa pessoa, honesta, divertida e genuina, que tinha sempre tempo para as pessoas".

Jack Charlton, irmão mais novo de Bobby Charlton, fez toda a sua carreira de futebolista no Leeds, ao serviço do qual fez 773 encontros e marcou 96 golos, apesar de ser defesa central, vencendo, entre outras provas, um campeonato inglês e uma Taça das Cidades com Feiras.

Ao serviço da seleção, foi, ao lado do seu irmão Bobby, campeão do mundo em casa em 1966, num Mundial em que a Inglaterra eliminou Portugal, de Eusébio, nas meias-finais, tendo ainda participado no torneio em 1970.

Como treinador, Jack Charlton passou por Middlesbrough, Sheffield Wednesday e Newcastle United, mas foi com a seleção irlandesa que teve mais sucesso, levando a equipa ao Euro 88 e aos quartos de final do Mundial 90, em Itália.