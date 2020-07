Tottenham, de Mourinho, mais forte que o Arsenal no dérbi do norte de Londres

Tottenham e Arsenal estão longe de estar a fazer um bom campeonato, mas o dérbi do norte de Londres não deixa de ser um dos jogos mais importantes da Premier League. E como já tem sido habitual desde a inauguração do seu novo estádio, o Tottenham saiu mais feliz do duelo, ao vencer por 2-1, depois do Arsenal até ter entrado a ganhar.

A equipa de José Mourinho sofreu logo aos 16 minutos, um golo do francês Alexandre Lacazette, um grande e potente remate de fora da área, mas a resposta foi rápida e pronto: três minutos depois, Son aproveitou um atraso defeituoso de Kolasinac, ultrapassou David Luiz em velocidade e faz o empate.

O golo da vitória do Tottenham surgiria já dentro dos últimos 10 minutos de jogo. Após um canto de Son, o belga Alderweireld saltou mais alto para fazer o 2-1 e colocar assim os Spurs no 8.º lugar da Premier League, agora dois pontos à frente do Arsenal, que é 9.º.