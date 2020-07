Flamengo prepara tournée europeia em busca do sucessor de Jesus. Marco Silva e Leonardo Jardim também estão na lista

A saída repentina de Jorge Jesus do Flamengo, rumo ao Benfica, ditou que o clube do Rio de Janeiro tenha de procurar um substituto capaz de aguentar, segundo o site Globoesporte, “a pressão de substituir o português que colecionou títulos em 2019 e 2020”. Para encontrar o homem perfeito, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, planeia viajar até à Europa esta semana. A tournée passará por Portugal, Espanha e Inglaterra.

Alguns nomes foram perdendo força, devido a vários fatores. No caso de Miguel Ángel Ramírez, técnico do Independiente del Valle, a idade – apenas 35 anos – e a experiência ditaram o desinteresse do Flamengo.

Já Marcelo Gallardo, do River Plate, é um nome visto como "excelente", mas a contratação seria das mais difíceis. O técnico renovou com o clube argentino até 2021 e, em princípio, não tem intenção de se mudar. Os portugueses Marco Silva e Leonardo Jardim, ambos sem clube, também estão na lista, mas são igualmente complicados. Ambos já terão avisado que pretendem continuar no mercado europeu.

Um dirigente do Flamengo afirmou ao Globoesporte que o clube "abriu o leque intencionalmente", ou seja, irá considerar diversos nomes antes de definir os alvos prioritários. Braz, ao deixar o restaurante onde jantou com Jorge Jesus na noite de domingo, afirmou que o momento é de ter calma para não cometer erros.