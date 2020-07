Jude Bellingham, o jogador de 17 anos mais caro do mundo

O Borussia Dortmund revelou que acaba de contratar, por 28 milhões de euros, o jovem de 17 anos Jude Bellingham, do Birmingham. O promissor Bellingham, que é, a partir de agora, o jogador mais caro do mundo com aquela idade, viajou para a Alemanha na passada quinta-feira.

O Manchester United era o concorrente do clube alemão na contratação da promessa mas acabou a posar feliz para as redes sociais da equipa da Bundesliga, ao som da canção “Hey Jude”, dos Beatles, que por acaso eram de Liverpool, onde mora o atual campeão e inglês e maior rival dos Red Devils.

O diretor desportivo do Dortmund, Michael Zorc, expressou a alegria pela contratação e insistiu que Bellingham estará rapidamente a jogar pela primeira equipa: “Jude Bellingham decidiu com absoluta confiança prosseguir a sua carreira no Borussia Dortmund. A principal motivação por trás da decisão foi a perspetiva que lhe oferecemos em campo. (…) Ele tem enorme potencial. (…) Vai imediatamente reforçar a nossa primeira equipa.”

Já o jogador revelou estar encantado com a aventura em que acaba de embarcar. “Não consigo agradecer o suficiente ao Birmingham City pelo que fez por mim, não apenas esta época, mas desde os sete anos,” disse Bellingham.

Em Old Trafford, o tapete vermelho tinha sido estendido ao jovem jogador no início deste ano numa tentativa de convencê-lo a mudar-se para Manchester. O adolescente teve direito a uma visita guiada, com os pais, pelo complexo de treinos de Carrington, com um guia de luxo: Sir Alex Ferguson. Segundo o jornal inglês “Daily Mail”, o sucesso de Jadon Sancho, internacional inglês, por terras alemãs, terá convencido Bellingham a ingressar no Borussia Dortmund.