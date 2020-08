Juventus despede Maurizio Sarri

Chegou, viu e não venceu. Maurizio Sarri já não é treinador da Juventus, anunciou este sábado o clube italiano, em comunicado, após a eliminação da equipa da Liga dos Campeões.

"O clube gostaria de agradecer ao treinador por escrever uma nova página na história da Juventus, com a conquista do nono Scudetto, a culminar uma viagem pessoal que fez com que ele ascendesse a todas as categorias do futebol italiano", lê-se no texto.

A Juventus diz que Maurizio Sarri foi "dispensado" e a razão estará provavelmente na noite de sexta-feira: a equipa foi eliminada dos oitavos de final da Liga dos Campeões, pelo Lyon.