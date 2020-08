Valencia sem dinheiro para pagar aos jogadores

A viver uma situação financeira preocupante, o Valencia está neste momento sem liquidez para pagar aos futebolistas, diz o jornal valenciano “Las Provincias” e também o “As”.

De acordo com estas publicações, esta segunda-feira, a diretora financeira do clube, Inma Ibáñez, reuniu-se com o plantel antes do início do treino e explicou aos jogadores as questões que afetam o clube, que na última semana perdeu, por exemplo o capitão Parejo e Coquelin, dois dos jogadores mais bem pagos da equipa e que já foram apresentados no vizinho Villarreal.

O clube terá proposto aos jogadores pagamentos através de notas promissórias, algo que não terá agradado ao plantel, até porque o documento terá data de vencimento de setembro de 2021.

A temporada 2019/2020 da formação dos portugueses Gonçalo Guedes e Thierry Correia ficou marcada pela desilusão: para lá dos efeitos financeiros provocados pela covid-19, o Valencia não conseguiu sequer garantir um lugar europeu.