David Silva vai para a Real Sociedad, a Lazio não gostou e o comunicado foi curto: "Grande respeito pelo jogador, mas não pelo homem"

Às vezes não são necessárias muitas palavras para dizer aquilo que se sente. E naquele que será seguramente um dos comunicados mais curtos da história da Lazio, Igli Tare, diretor desportivo do clube de Roma, disse tudo aquilo que lhe vai no coração sobre a ida de David Silva para a Real Sociedad.

"Soube da transferência de David Silva para a Real Sociedad. Tenho um grande respeito pelo jogador, mas não pelo homem".

E pronto, foi só isto. Curto e grosso.

Este telegráfico comunicado surge depois da Lazio ter, aparentemente, tudo acertado com o jogador espanhol, que deixou esta semana o Manchester City depois de 10 anos em Inglaterra.

De acordo com a Sky Sports Italia, a Lazio tinha oferecido um contrato de 4 milhões de euros por ano ao jogador e os exames médicos já estavam inclusivamente marcados em Roma. E que David Silva nem sequer avisou o clube italiano que, afinal, ia assinar com a Real Sociedad. Igli Tare terá sabido de tudo quando a Real Sociedad anunciou na noite de segunda-feira a contratação do jogador.