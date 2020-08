É oficial: 28 anos depois daquele pontapé à Sampdoria, Ronald Koeman está de regresso ao Barcelona

Ronald Koeman, o homem que deu a primeira Taça dos Campeões Europeus ao Barcelona, em 1992, é o novo treinador do clube, sucedendo assim a Quique Setién.

O holandês, que abandona a seleção holandesa, vai assinar um contrato até 2022 e a apresentação terá lugar esta tarde, às 17h, no Camp Nou, o estádio do Barcelona.

Koeman até esteve em cima da mesa para suceder a Ernesto Valverde, tal como Xavi e Mauricio Pochettino, em janeiro, mas o holandês terá considerado não ser o momento oportuno para treinar o Barça, até porque estava a abandonar a seleção do seu país a poucos meses do Campeonato da Europa.

O "El País" conta que na cabeça de Koeman esteve sempre o Barcelona e prova disso é que, em 2018, no contrato com a federação holandesa, exigiu uma cláusula que o permitia sair caso os catalães o convidassem para treinar a equipa. O diário espanhol diz ainda que Koeman terá aceitado baixar o seu salário e que terá mesmo assumido a compensação para a federação holandesa: cinco milhões de euros.

Uma das figuras do "Dream Team" de Johan Cruyff, um defesa com cabeça de médio e com um pontapé impressionante, tem agora a missão de renovar o plantel blaugrana, que parece espremido, desequilibrado e desligado como nunca.

Antes de chegar ao Barcelona, Ronald Koeman treinou clubes como Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton e Everton.

Na Luz, em 2005/06, conquistou apenas uma Supertaça Cândido de Oliveira (1-0 vs. Vitória Setúbal, Nuno Gomes), mas chegou longe na Liga dos Campeões, aos quartos, precisamente contra o seu Barcelona, que na altura era treinado por Frank Rijkaard. Antes, eliminara o campeão europeu em título: Liverpool.