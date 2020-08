Klopp vs. Bielsa a abrir a Premier League, a 12 de setembro

De um lado, o campeão da Premier League. Do outro, o vencedor do Championship. E frente a frente Jurgen Klopp e Marcelo Bielsa. A 1.ª jornada da liga inglesa terá um Liverpool - Leeds logo a arrancar e o confronto entre dois técnicos muito especiais.

O calendário da próxima época, revelado esta quinta-feira, marca os primeiros jogos da Premier League para 12 de setembro, além do Liverpool - Leeds, José Mourinho terá uma estreia complicada, com o Tottenham a receber o Everton e o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo jogará apenas dia 14, em casa do Sheffield United.

Os jogos de abertura do Manchester United (com o Burnley) e do Manchester City (com o Aston Villa) foram adiados: os dois clubes de Manchester terão mais tempo para descansar depois das participações europeias alargadas.

O campeão Liverpool terá desde logo um arranque exigente, com uma visita ao estádio do Chelsea na 2.ª jornada, recebendo o Arsenal na 3.ª. Para 7 de novembro, à 8.ª jornada, está marcado o primeiro confronto com o Manchester City.

Já José Mourinho terá um final de 2020 terrível: a 21 de novembro recebe o Manchester City, na semana seguinte joga em Stamford Bridge, a 5 de dezembro recebe o Arsenal, a 16 viaja até Anfield para jogar com o Liverpool para na semana segunte receber o Leicester. Para o boxing day há duelo português, com o Wolverhampton a deslocar-se ao estádio do Tottenham.