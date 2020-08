Lembra-se do que aconteceu na final da UEFA de 98? “Sou Ronaldo, muito prazer em conhecer, eu sou fenómeno Ronaldo Nazário dos Santos”

Samba para aqui, samba para lá, gol de todas as maneiras. Foi assim por todo o lado: na rua, na escola, na barriga da mãe, sabe-se lá, e depois no Cruzeiro, PSV e Barcelona. Até que, matando de coração os culés, aterrou no Giuseppe Meazza, em Milão, para explicar o que é poesia em andamento num campo de futebol italiano. Foi talvez a mais ruidosa contratação depois de Diego Maradona, nos anos 80.

O avançado brasileiro voava. O drible é ainda hoje motivo de suspiros e viagens ao YouTube, com exceção para os desalmados que lhe chamam “gordo”, claro. Ronaldo vestia a camisola 10 e corria como ninguém, suportando naqueles joelhos uma força e agilidade raras. Nem vale a pena perder tempo a falar de técnica, certo?

Ao plantel do Inter, orientado por Luigi Simoni, não faltava qualidade. Pagliuca, Zanetti, Bergomi, Winter, Nicola Berti, Djorkaeff, Kanu e Recoba, etc. Mas Ronaldo era Ronaldo por onde passava e os olhos não sabiam namorar outro como faziam com ele.

Gianni GIANSANTI

Despachados Neuchâtel Xamax, Lyon, Estrasburgo, Schalke 04 e Spartak Moscovo, a Taça UEFA de 97/98 ia discutir-se no Parque dos Príncipes, em Paris. Era a primeira edição que seria resolvida apenas com um jogo, com a Serie A ainda a decorrer. “R9” terminaria o campeonato com 25 golos em época de estreia contra as duras e temíveis defesas italianas, apenas superado por Olivier Bierhoff, da Udinese, que acabaria em terceiro lugar. A conquista do scudetto ficou complicada depois de um famoso Juve-Inter, por isso a Taça UEFA, diante da poderosa Lazio de Sven-Göran Eriksson, ganhou o estatuto de sonho em forma de vingança.

“O Inter jogou esta final num 6 de maio, nem preciso de ir procurar”, atira Tancredi Palmeri, jornalista italiano que está por Lisboa, a cobrir a final-8 da Liga dos Campeões para diferentes meios. “Foi 10 dias depois do famoso escândalo Juventus-Inter, em que não se marcou um penálti incrível a Ronaldo e prejudicou toda a luta pelo scudetto. Foi um desses episódios que foi lembrado no calciopoli”, recorda, em referência a mais um escândalo de manipulação de resultados na liga italiana. “A UEFA foi uma maneira do Inter se vingar e finalmente colocar a coroa numa época espetacular de Ronaldo e da equipa atrás dele.”

E assim foi. “Foi uma Taça UEFA espetacular para o Inter, que não ganhou todos os jogos 5-0 ou 4-0, teve até de virar o resultado duas vezes. Teve de ganhar, sobre a neve, em Moscovo e fê-lo com um golo incrível de Ronaldo. Foi a ocasião para uma vingança”, explica.

E continua: “Esse Inter-Lazio da final foi um jogo particularmente cheio de estrelas. Não era uma casualidade ter duas equipas italianas na final. Era a quarta final italiana que acontecia. Havia Ronaldo de um lado, Mancini e Nedved do outro. Em dois anos a Lazio ganhou scudetto, Taça das Taças e Supertaça Europeia. Viveu-se, em Itália, um brilho particular em todas as finais da Taça UEFA, mas, para além disso, havia a história de 6 de maio que falei…”

De acordo com o jornalista italiano, a partida até foi equilibrada nos primeiros 20 minutos, “depois foi um concerto de solistas do Inter”. Os golos de Zanetti e Iván Zamorano “foram espetaculares”, até ao último golo de Ronaldo, “inútil”, diz Tancredi. Mas a beleza nunca é inútil. “Foi uma tentativa de armadilha do fora de jogo por parte da Lazio, mas falhou e Ronaldo ficou com 40 metros para correr à frente a Marchegiani. Quando chegou à frente dele, fez-lhe umas simulações, acabou com Marchegiani para um lado e Ronaldo para outro. Isto ficou como provavelmente o golo mais icónico de Ronaldo no Inter, num jogo que foi totalmente dominado contra um rival que era uma super equipa nesse momento.”

Apesar da alegria, da coroa e da glória, o falhanço no scudetto foi sempre um “amargo de boca”, pois “achavam que deviam ter ganho aquela liga”. Afinal, “era um Inter para mais”.

Vinte e dois anos depois, o Inter - que ganhara a competição em 91 e 94 vs. Roma e Casino Salzburgo - regressa a uma final da Liga Europa (ou Taça UEFA) esta noite. O rival é o Sevilha de Julen Lopetegui, que, desde 2006, conquistou cinco edições desta prova.