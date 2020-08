O coração voltou a assustar Daley Blind e o Ajax vai investigar o que aconteceu

Daley Blind caiu no relvado durante o particular com o Hertha de Berlim, aos 79’, depois do seu cardioversor desfibrilhador implantável “disparar”, explicaria depois Erik ten Hag, o treinador do Ajax.

Na época passada, o futebolista do Ajax que também é filho de uma lenda do clube, perdeu mais de dois meses da época passada devido a problemas cardíacos. A 10 de dezembro, num jogo de Liga dos Campeões contra o Valencia, Blind viveu uma situação semelhante ao que aconteceu na terça-feira à noite. Na altura foi-lhe diagnosticado uma inflamação no músculo cardíaco, sendo por aí que lhe foi colocado o cardioversor desfibrilhador implantável, escreve o “As”. O jogador holandês só voltou aos treinos em meados de fevereiro.

Na terça-feira, perante mais de 6.000 adeptos na Johan Cruyff Arena, houve quem levasse as mãos à cabeça quando viram Daley cair, lembrando o seu problema cardíaco e o que passara com o Valencia. Os colegas e o staff médico correram para o acudirem. Blind acabou por sair do relvado pelo próprio pé.

“O CDI [cardioversor desfibrilhador implantável] do Daley Blind disparou. Ele foi substituído de imediato e agora encontra-se bem, sente-se bem. Vamos investigar porque aconteceu isto.”