여보세요, Mourinho está a aprender coreano

Há um rapaz que joga no Tottenham, onde já marcou 85 golos em 229 jogos, que fala perfeitamente inglês, mas que é de uma terra distante. Para facilitar a comunicação, e também por respeito à cultura do clube, o treinador quer aprender a falar na sua língua. José Mourinho quer bater bolas com Son-Heung Min em coreano.

“A comunicação é muito importante quando estou com o grupo”, comentou o treinador português numa reportagem para a Amazon Prime, aqui citado pela “Marca”. “É respeitoso com a cultura do clube falar o idioma das pessoas que o integram.”

E continuou: “Tento falar com os jogadores no seu próprio idioma, por isso estou a aprender coreano”.

De acordo com aquele diário desportivo espanhol, Mourinho já fala seis idiomas com fluidez: português, espanhol, catalão, inglês, francês e italiano.