"Gostava de ver Messi no Bayern Munique ou com Pep Guardiola"

César Luis Menotti não é só o primeiro treinador campeão do mundo pela Argentina, que aconteceu em 78, um ano antes do triunfo no Mundial sub-20, el Flaco é também o diretor de seleções da federação argentina. E comentou a eventual saída de Lionel Messi do Barcelona.

“Custa-me acreditar que vai haver uma separação assim tão brusca”, começou por dizer aos microfones da TNT Sports, aqui citado pelo “Clarín”. “Não sei como vai ser. Gostava de o ver no Bayern Munique ou com Pep Guardiola, porque se conhecem muito bem e ganharam tantas coisas.”

E continuou: “[A decisão] surpreendeu-me, porque Messi é um miúdo de caráter muito levezito, não é um homem de reações violentas. Não conheço as razões, mas isso chamou-me à atenção poderosamente. Sabia que havia umas relações difíceis, mas surpreende-me que isto não se tenha resolvido de outra maneira”.

Menotti é, como diz o “Clarín”, a primeira voz oficial que chega da Argentina a comentar o caso. Como será daqui para a frente? “Qualquer equipa com grandes aspirações vai encontrar em Messi um futebolista que está num momento muito bom. É um rapaz que nunca teve lesões graves, que sempre se cuidou. Está perfeito.”

O antigo treinador também passou pelo Barcelona, em 82/83 e 83/84, onde treinou o futebolista argentino mais importante da história, Diego Armando Maradona.