Paul Pogba está infetado com covid-19 e vai falhar jogos contra Suécia e Croácia

O selecionador francês, Didier Deschamps, informou esta manhã que Paul Pogba está infetado com covid-19, conta o “BBC”.

O médio francês, atualmente no Manchester United, terá de cumprir agora 14 dias de quarentena. O futebolista, de 27 anos, vai faltar aos jogos contra a Suécia e Croácia, a contar para a Liga das Nações, a 5 e 8 de setembro. A ausência de Pogba, que foi um dos protagonistas no título mundial em 2018, será colmatada por Eduardo Camavinga, um médio de 17 anos do Rennes.

Pogba estará disponível para o arranque da Premier League contra o Crystal Palace, a 19 de setembro.

À semelhança de Pogba, Tanguy Ndombele, futebolista do Tottenham de José Mourinho, também estará disponível por ter sido diagnosticado com o novo coronavírus.