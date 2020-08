Messi no Liverpool? Klopp avisa já: "No chance"

É a questão de um milhão de dólares, ou euros ou pounds: onde jogará Lionel Messi na próxima temporada? Virtualmente, todos os clubes do planeta gostariam de ter o argentino no seu plantel, mas só alguns privilegiados podem sequer sonhar com essa possibilidade. Um desses clubes, pelo palmarés e pujança financeira, chama-se Liverpool, mas Jurgen Klopp avisa já que Messi, por muito bom jogador que seja, não está nos seus planos.

"Interesse? Mas quem é que não quer o Messi na sua equipa? Mas não, sem hipóteses", respondeu o treinador alemão entre gargalhadas quando questionado pelos jornalistas em conferência de imprensa virtual, de antevisão à Supertaça de Inglaterra, que se joga este sábado.

O técnico alemão acredita que caso Messi assine pelo Manchester City, a equipa de Guardiola tornar-se-á "ainda mais difícil de bater" e que ver o argentino em Inglaterra seria interessante. "Para a Premier League seria incrível, 100%, ter o melhor jogador do Mundo na liga. Mas os números envolvidos não são para nós. Não vamos começar a pensar nisso. No chance, mas é um belo jogador, para ser sincero!", sublinhou o sempre bem-disposto Klopp.

"Seria interessante, o Messi nunca jogou fora de Espanha. Eu gostava de ver. Mas não tenho a certeza se vou ver", disse ainda, a poucas horas do primeiro jogo oficial da época 2020/21 do Liverpool, que discute a Community Shield com o Arsenal.