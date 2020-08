Um dia daqueles para David Silva: apresentado na Real Sociedad de manhã, positivo à covid-19 à tarde

De regresso a Espanha depois de deixar o Manchester City, David Silva foi esta segunda-feira oficialmente apresentado na Real Sociedad, com direito a conferência de imprensa.

As más notícias chegaram horas depois, com o clube basco a revelar que o teste à covid-19 feito pela manhã havia dado positivo. De acordo com a Real Sociedad, o médio espanhol fez um teste na sexta-feira quando ainda não se encontrava no País Basco, que deu negativo, e que o teste desta segunda-feira, já realizado em San Sebastian, revelou que o futebolista está infetado com a covid-19, ainda que sem sintomas.

"Durante as primeiras horas em San Sebastián, David Silva não teve a oportunidade de cumprimentar nenhum dos seus novos companheiros. O jogador encontra-se isolado e até ao momento sem qualquer sintoma. O caso já foi comunicado às autoridades sanitária", pode ler-se num comunicado do clube.