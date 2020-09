De Rosario para Barcelona: pai de Messi a caminho da Catalunha para resolver saída

O pai e agente do futebolista internacional argentino Lionel Messi, Jorge Messi, viajou hoje de Rosario para Barcelona para se reunir com o presidente do clube catalão, com vista a ‘desbloquear' a saída do avançado.

Segundo a informação avançada pela imprensa argentina, que publicou várias fotografias de Jorge Messi a embarcar, o objetivo agora passa por várias "reuniões chave" com a direção ‘blaugrana'.

Como o ‘astro' da Argentina quer "saber onde jogará na próxima época esta semana", a reunião entre as duas partes é essencial para resolver o imbróglio criado entre clube e jogador.

O jogador de 33 anos, que marcou 634 golos e ganhou 34 títulos pelos ‘culés', falhou o regresso aos treinos e também a bateria de testes à covid-19.

O impasse entre o vencedor de seis Bolas de Ouro e o FC Barcelona continua, numa batalha legal que diz respeito a uma cláusula no contrato do avançado que o permitiria sair sem acionar o valor de rescisão de 700 milhões de euros, algo que é disputado por clube e pela Liga espanhola.