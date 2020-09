Três jogadores do PSG testaram positivo à covid-19. O "L'Équipe" diz que Neymar é um deles

Um dia depois de revelar as suspeitas de que dois dos jogadores do plantel pudessem estar infetados com a covid-19, o Paris Saint-Germain anunciou esta quarta-feira que não dois, mas sim três futebolistas tiveram testes positivos ao novo coronavírus, sublinhando que a condição dos jogadores não é preocupante.

O clube não revelou o nome dos infetados, mas o "L'Équipe" garante que um deles é Neymar. Além do brasileiro, também Leandro Paredes e Ángel Di María estarão com covid-19.

Os três jogadores, diz o diário francês, estiveram de férias em Ibiza depois de chegarem à final da Liga dos Campeões, em Lisboa, e vão agora isolar-se durante uma semana. Ander Herrera e Mauro Icardi foram contactos próximos dos infetados, mas não terão sido infetados.

O Paris Saint-Germain diz que jogadores e staff continuarão a ser testados nos próximos dias. O regresso à competição dos campeões franceses está marcado para o dia 10 de setembro, para a Ligue 1, frente ao Lens.