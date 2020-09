Mbappé tem covid-19 e falha jogo da Liga das Nações com a Croácia

Kylian Mbappé é o mais recente jogador do PSG a testar positivo à covid-19, informação confirmada pela Federação Francesa de Futebol. O avançado estava de momento concentrado com a seleção francesa, jogou no sábado frente à Suécia, adversário de Portugal esta terça-feira, e vai falhar o encontro da Liga das Nações com a Croácia.

Mbappé é o sétimo jogador do PSG positivo ao novo coronavírus, juntando-se a Neymar, Icardi, Di María, Paredes, Navas e Marquinhos.

Para lá do jogo da seleção, o atacante, que se encontrará assintomático, deverá também falhar os primeiros dois jogos do PSG na Ligue 1, frente ao Lens e ao Marselha.