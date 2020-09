Diogo Jota confirmado como novo reforço do Liverpool

Depois de três anos de grande nível no Wolverhampton, Diogo Jota está de malas feitas para Liverpool. Os campeões da Premier League confirmaram este sábado a contratação do avançado português de 23 anos, que será assim treinado por Jurgen Klopp.

O Liverpool não anunciou a extensão do contrato do internacional português. O negócio, de acordo com a imprensa britânica, terá sido feito por valores próximos dos 50 milhões de euros.

"É uma das melhores equipas do Mundo, a melhor neste momento, porque são campeões do Mundo. Quando olhas para a Premier League, vês sempre o Liverpool como uma das maiores equipas do país, era impossível dizer não", disse o português em declarações ao site dos campeões ingleses.