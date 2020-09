Para a UEFA, Cristiano Ronaldo foi o 10.º jogador do ano e Messi o 4.º. E os finalistas são...

A UEFA divulgou a lista de finalistas para os prémios de melhores jogadores e jogadoras do ano em competições europeias e de fora ficaram Cristiano Ronaldo (10.º classificado) e Lionel Messi (4.º) - nomes como Mbappé (7.º) e Neymar (4.º) foram igualmente excluídos. Kevin de Bruyne (Manchester City), Manuel Neuer (Bayern de Munique) e Robert Lewandowski (Bayern de Munique) irão discutir entre eles a distinção; no futebol feminino, Lucy Bronze (Lyon), Wendie Renard (Lyon) e Pernille Harder (Wolfsburgo) são as escolhidas.

O único português que pode ser agraciado é Bruno Fernandes, que está entre os finalistas para melhor futebolista em ação na Liga Europa.

Refira-se que estas listas são elaboradas após uma votação feita por um júri de 80 treinadores de clubes que competiram na fase de grupos da Liga dos Campeões e da Liga Europa, assim como 55 jornalistas apontados pelo European Sports Media.

Jogador

Kevin de Bruyne (Manchester City), Manuel Neuer (Bayern Munique) e Robert Lewandowski (Bayern Munique)



Treinador

Hans Flick (Bayern de Munique), Jürgen Klopp (Liverpool), Julian Nagelsmann (Leipzig)

Jogadora

Lucy Bronze (Lyon), Wendie Renard (Lyon) e Pernille Harder (Wolfsburgo)



Treinador no futebol feminino

Lluís Cortés (Barcelona), Stephan Lerch (Wolfsburgo) e Jean-Luc Vasseur (Lyon)



Guarda-redes

Keylor Navas (PSG), Manuel Neuer (Bayern Munique), Jan Oblak (Atlético de Madrid)



Defesa

David Alaba (Bayern Munique), Alphonso Davies (Bayern Munique), Joshua Kimmich (Bayern Munique)



Médio

Kevin De Bruyne (Manchester City), Thomas Müller (Bayern Munique), Thiago Alcântara (Bayern Munique)



Avançado

Robert Lewandowski (Bayern Munique), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Neymar (Paris Saint-Germain)



Guarda-redes (feminino)

Sarah Bouhaddi (Lyon), Christiane Endler (Paris Saint-Germain), Sandra Paños (Barcelona)



Defesa (feminino)

Lucy Bronze (Lyon), Lena Goessling (Wolfsburgo), Wendie Renard (Lyon)



Médio (feminino)

Sara Björk Gunnarsdóttir (Lyon/Wolfsburgo), Dzsenifer Marozsán (Lyon), Alex Popp (Wolfsburgo)



Avançada (feminino)

Delphine Cascarino (Lyon), Pernille Harder (Wolfsburgo), Vivianne Miedema (Arsenal)



Jogador da Liga Europa

Bruno Fernandes (Sporting/Manchester United), Romelu Lukaku (Inter) e Éver Banega (Sevilha)